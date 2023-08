Música nova para o fim de semana: o regresso dos Killers, o fantasma de Legenday Tigerman e a natureza morta de Filipe Sambado

Com o final de agosto, volta a haver mais novidades no que toca a lançamentos discográficos. Nesta última sexta-feira do mês, o destaque vai para o regresso dos norte-americanos The Killers, que acabam de apresentar um novo single. ‘Your Side of Town’ é a primeira canção nova que a banda de Brandon Flowers lança desde ‘boy’, o single editado no ano passado. Segundo o vocalista, o novo tema “traz os fantasmas de muita da música de sintetizadores que nos inspirou ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, é uma canção nossa, que agora é vossa. Aumentem o volume!”.