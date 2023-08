Bono e The Edge, dos U2, conseguiram comer num restaurante barato sem ser reconhecidos

Bono e The Edge conseguiram ir a um pub sem serem reconhecidos, noticia o “NME”.

Os dois membros dos U2 encomendaram um caril do Central Bar, em Shepherd's Bush (Londres), e conseguiram jantar sem que os demais clientes percebessem quem eles eram.

Só quando saíram é que o gerente do bar percebeu que tinha contado com a presença de duas das maiores estrelas rock mundiais no seu estabelecimento - e só depois de consultar as câmaras de vigilância.

Os músicos terão também perguntado a alguns residentes como chegar ao pub, sem que estes igualmente os reconhecessem. No total, Bono e The Edge gastaram pouco mais de 20 euros na sua refeição.