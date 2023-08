“Adoro tanto este país. Estamos juntos para a vida”: o vídeo completo do discurso de Lorde em Paredes de Coura

O concerto de Lorde no Vodafone Paredes de Coura, enquanto cabeça-de-cartaz do último dia do festival, teve direito a um longo e elogioso discurso da artista neozelandesa, dedicado aos fãs portugueses. Sentada na beira do palco, antes de cantar o tema ‘Liability’, Lorde recebia flores enquanto assumia: “Estou tão feliz por voltar a Portugal. Adoro tanto este país”.

“Nunca me vou esquecer do meu primeiro concerto aqui, quando tinha 16 anos. Foi a primeira vez que senti aquele tipo de energia. Transformou-me, literalmente”, acrescentou a artista, “lembro-me de subir ao palco e pensar ‘há algo de diferente em Portugal’. Desde aquele dia, sempre quer regresso aqui vocês estão melhores. Parecem ter uma noção real de quem são, o que se manifesta numa liberdade de expressão eu consigo sentir. Aquilo que vocês me dão quando tocamos cá é muito especial e agradeço-vos por isso”.

Lorde disse ainda que a “bravura” que observa nos fãs portugueses a faz sentir-se “inspirada, mais livre e corajosa”. “Sendo completamente sincera com vocês, o último ano tem sido um período muito difícil da minha vida. Chorei muito, aprendi muito e vou precisar de toda a coragem que conseguir para este próximo capítulo, por isso, obrigada”, afirmou ainda, antes de concluir: “mal posso esperar pela próxima vez que estiver aqui sentada à vossa frente. Voltar a Portugal ao logo de dez anos e sentir isto com vocês… estamos juntos para toda a vida, Porto. São muito especiais para mim. Obrigado”.

Veja o vídeo com o discurso completo de Lorde no Vodafone Paredes de Coura: