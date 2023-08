Lorde no festival Vodafone Paredes de Coura: “Dei em Portugal um concerto quando tinha 16 anos e o amor que senti mudou-me por completo”

Hugo Lima

Na terceira visita a Portugal desde que, há dez anos, ainda adolescente, surgiu em cena com ‘Royals’, a neozelandesa Lorde deu em Paredes de Coura um espetáculo de energia inexcedível, mostrando-se quase ininterruptamente ligada à corrente. Teve o público do seu lado e soube alimentá-lo: com um longo discurso elogioso, dança frenética e pop eletrónica de extrema elegância. E com bom humor: “A que horas é que vocês se levantam para estar acordados a esta hora?”