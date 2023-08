Vodafone Paredes de Coura revela números de 2023 e anuncia 2024: “Vamos começar com um dia forte e fazer parcerias com outros festivais”

Na conferência de imprensa que habitualmente marca o último dia do Vodafone Paredes de Coura, João Carvalho, diretor do festival, fez o balanço da edição de 30.º aniversário e anunciou as datas da edição de 2024. No próximo ano, o Vodafone Paredes de Coura irá realizar-se entre 14 e 17 de agosto. “Vamos aproveitar o feriado de quinta-feira”, explicou João Carvalho, referindo-se ao dia 15 de agosto. “E vamos começar com um dia forte”, prometeu, revelando ainda que, em 2024, a organização irá promover “parcerias com outros festivais europeus. Vamos contratar bandas em conjunto com outros festivais, para sexta e sábado.” Na conferência de imprensa, o diretor do festival sublinhou ainda que a programação desta edição foi feita “sem preconceitos e sem complexos”, contando que viu “pessoas do rock a dançar ao som de Jessie Ware”. Quanto a números de público, terão passado pelos quatro dias do Vodafone Paredes de Coura 80 mil pessoas, um pouco abaixo do habitual, que costuma cifrar-se nos 100 mil, o que João Carvalho considera ser “um efeito da crise”.

João Carvalho falou ainda da chuva intensa que está a marcar os dois últimos nomes do festival, brincando com o facto de a cabeça de cartaz deste sábado, Lorde, vir apresentar um álbum chamado “Solar Power” e citando Alberto Caeiro, com o poema “Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem; cada um como é.”