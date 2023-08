A tempestade perfeita de Little Simz em Paredes de Coura: à chuva vemos melhor quem (nos) ama

Não haverá, provavelmente, artista no hip-hop contemporâneo tão urgente como a rapper e cantora britânica Little Simz. “Sometimes I Might Be Introvert”, o ‘monstruoso’ álbum de 2021, o quarto da sua discografia, soou imediatamente ao que se usa denominar de “clássico instantâneo”. Melhor ainda, pareceu claramente poder entrar numa lista de, diríamos, uma centena de álbuns essenciais da história do género. Exagero? Por uma vez, não. E não é de estranhar que, apesar de ter um álbum mais recente para ‘rodar’ (o quase tão bom “No Thank You”, de 2022), o disco de ‘I Love You, I Hate You’, ‘Woman’ e ‘Point and Kill’ ocupe um lugar destacado no alinhamento do último espetáculo da presente digressão da artista, no festival Vodafone Paredes de Coura.