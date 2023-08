The Walkmen partilham fotos apaixonadas de Paredes de Coura e do Porto

Hamilton Leithauser, vocalista dos norte-americanos The Walkmen, que esta quinta-feira atuaram no Vodafone Paredes de Coura, partilhou algumas fotos da passagem da sua banda pelo festival minhoto, e também dos aparentes passeios que os músicos terão dado no Porto.

No concerto em Paredes de Coura, Hamilton Leithauser recordou a importância de Portugal no trajeto do grupo de “You & Me”: numa altura em que a banda se sentia pouco apoiada, foi tão bem recebida em concertos que deu no nosso país que acabou por dar ao seu disco de 2010 o título de “Lisbon”.

No post no Instagram, o cantor destaca algumas imagens do Porto e mostra o seu apreço por Portugal. Nos comentários, Elijah Thomson, baixista de Father John Misty, junta-se à festa e comenta: “adoro Paredes de Coura”.