The Walkmen no Vodafone Paredes de Coura: canções para uivar à lua e outras juras de amor num regresso feliz

Quando, no final do ano passado, anunciaram o seu regresso aos palcos, depois de um pousio de dez anos, os The Walkmen começaram por revelar várias datas no seu país de origem, mais precisamente na cidade que os viu nascer: Nova Iorque. Na hora de alargar horizontes, e comprar bilhetes de avião para fora dos Estados Unidos, Portugal foi o primeiro destino conhecido de uma das bandas mais bem vestidas do novo rock americano dos anos 00. A honra não espanta: afinal, e sobretudo depois de “You and Me”, o brilhante álbum de 2008, os Walkmen souberam encontrar o seu caminho para o coração de manteiga do público português. De tal forma foram felizes por cá - lembramo-nos com especial carinho de concertos cintilantes no Tivoli e no Coliseu de Lisboa - que, dois anos depois de “You and Me”, chamaram “Lisbon” ao seu penúltimo álbum. Em Portugal, a pandilha liderada por Hamilton Leithauser, praticante de um rock tão raivoso como elegante, era grande. Mas, no resto do mundo, não seria bem assim. “Tínhamos alheado toda a gente, nessa altura. Fomos tão bem recebidos em Portugal que decidimos chamar ‘Lisbon’ ao disco”, explicou esta noite o frontman que continua a segurar o microfone com a convicção de quem empunha uma enxada.