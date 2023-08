David Byrne lamenta o fim dos Talking Heads: “Eu era um pequeno tirano”

David Byrne lamentou a forma como os Talking Heads se separaram, numa nova entrevista à revista “People”.

A banda norte-americana colocou um ponto final na sua carreira em 1991, reunindo-se pela última vez em 2002 para celebrar a entrada no Rock and Roll Hall of Fame. Em setembro, voltarão a estar juntos para uma sessão de perguntas e respostas no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

“Eu era um jovem irritante”, admitiu. “Quando trabalhava em alguns dos espetáculos dos Talking Heads, era um pequeno tirano. Depois, aprendi a relaxar e aprendi que se ganha mais ao colaborar com as pessoas".

“Creio que [o fim da banda] foi bastante feio”.

A relação entre os membros dos Talking Heads não tem sido a melhor, ao longo dos anos. Em março, a baixista Tina Weymouth escreveu uma série de ensaios no jornal “The Sunday Times” nos quais descreve Byrne como “inseguro”.