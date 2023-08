Os Talking Heads vão reunir-se ao fim de 20 anos para responder a perguntas

Os Talking Heads váo reunir-se para uma sessão de perguntas e respostas no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison voltam, assim, a estar juntos mais de 20 anos após a sua última aparição pública enquanto Talking Heads.

A sessão de perguntas e respostas será moderada pelo realizador Spike Jonze e celebra os 40 anos do lançamento do filme-concerto “Stop Making Sense”.

Uma versão restaurada do filme, bem como a sessão em si, será transmitida em cinemas IMAX espalhados pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Os fãs já podem adquirir bilhetes através do website oficial.

Os membros dos Talking Heads têm mantido uma relação algo tumultuosa ao longo dos anos, tendo-se reunido pela última vez em 2002, quando atuaram na cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame.