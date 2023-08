Carolina Deslandes emociona-se no festival O Sol da Caparica: “Preciso que me deem energia, colo e amor”

Carolina Deslandes emocionou-se no concerto que deu esta quinta-feira no primeiro dia do festival O Sol da Caparica. A artista regressou ao palco depois de três elementos da sua equipa se terem visto envolvidos num acidente automóvel grave na IC8, em Proença-a-Nova, que levou à sua hospitalização e vitimou um casal e o filho de 12 anos.

“Se a música e a arte servem para alguma coisa, é para sabermos que não há momento nenhum na vida em que estamos sozinhos”, disse Deslandes no início da atuação, “eu preciso que vocês sejam meus amigos, que me deem energia, colo e amor. E eu vou sair daqui sem mais nada para vos dar. Eu, a minha banda e a minha equipa”.

A homenagem às vítimas do acidente de Proença-a-Nova chegaria com a canção ‘Por Um Triz’, com a qual participou no Festival da Canção em 2021. Pedindo ao público para ligar as lanternas dos telemóveis, a artista disse: “vamos homenagear as três vidas que se perderam e as três pessoas da nossa equipa que ficaram hospitalizadas”.

As emoções também assolaram Deslandes antes de apresentar o tema ‘Paz’, assumindo: “não sei como vou cantá-la, honestamente”. No final, abandonou o palco visivelmente emocionada.