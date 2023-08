Equipa de Carolina Deslandes envolvida no acidente que vitimou casal e filho em Proença-a-Nova

Três elementos da equipa da cantora Carolina Deslandes estão no hospital, em estado grave, depois de terem estado envolvidos no acidente de viação que tirou a vida a uma família de Penafiel a viver em Espanha, um casal e o filho, uma criança de 12 anos, na madrugada deste domingo na IC8, em Proença-a-Nova.

Segundo o jornal “Correio da Manhã”, as três pessoas feridas da equipa de Deslandes, homens com idades compreendidas entre os 28 e os 47 anos, teriam saído de um concerto da artista em Fronteira, no distrito de Portalegre, tendo sido transportados para o Hospital de Castelo Branco na sequência da colisão da carrinha onde seguiam com a viatura do casal vitimado pelo acidente.

Num comunicado partilhado no Instagram, Carolina Deslandes explica: “no decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos”, acrescentando que será a “única vez” que falará sobre o assunto e prestando “condolências à outra família envolvida no acidente”. “Pedimos que respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar, bem como toda a nossa estrutura que é família há tantos anos”.