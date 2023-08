O aniversário luxuoso de Madonna em Lisboa: começou num barco à vela, passou pelo Bairro Alto e terminou com festa num palácio

Madonna regressou a Portugal, país onde viveu entre 2017 e 2020, para celebrar esta quarta-feira o seu 65º aniversário. A artista terá visitado uma igreja de manhã, depois dado um passeio num barco à vela que partiu de Cascais e, à noite, jantou no restaurante 100Maneiras, no Bairro Alto, passou pelo Tejo Bar, em Alfama, e terminou numa festa no Palácio do Grilo, no Beato.

Segundo o comentador Adriano Silva Martins, da “CMTV”, o tema da festa no Palácio do Grilo terá sido “o universo e a redenção”, com o bolo de aniversário a ser servido no altar da capela do espaço. O comentador disse ainda que as negociações com o Palácio do Grilo, onde a artista nunca teria ido, foram “muito duras” e o orçamento inicial teve de ser bastante reduzido.