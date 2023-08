Madonna está a celebrar o 65º aniversário em Lisboa: jantou em Alfama com amigos portugueses

Madonna aterrou esta semana em Lisboa, para celebrar o seu próprio aniversário e o do seu filho mais velho, Rocco.

No Instagram, a artista norte-americana publicou uma série de fotografias tiradas na capital portuguesa, entre elas uma de um bolo de aniversário com o formato de uma guitarra portuguesa com a mensagem “parabéns, Rocco”.

Adriano Silva Martins, cronista da CMTV, garantiu entretanto que Madonna permanecerá em Lisboa até ao fim de semana. Hoje, celebra o seu 65º aniversário.

“Aterrou com cerca de 30 amigos vindos de todo o mundo, num avião normal porque ela é uma ambientalista, abdicou do seu avião privado há uns anos”, disse, acrescentando que a “Rainha da Pop” estará a pernoitar no Hotel Pestana Palace.

Segundo o “Observador”, Madonna assinalou o aniversário de Rocco num restaurante em Alfama, onde jantou com os seus seis filhos e alguns amigos. Ainda não se sabe onde celebrará o seu próprio aniversário.

Veja as fotos: