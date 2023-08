Carolina Deslandes volta aos palcos hoje no festival O Sol da Caparica, após acidente com a sua equipa

Carolina Deslandes regressa aos concertos esta quinta-feira, subindo ao palco do festival O Sol da Caparica, na Costa de Caparica, a partir das 19h, segundo os horários avançados pela organização. Recorde-se que a artista cancelou recentemente o concerto que tinha marcado para a passada segunda-feira em Valença devido ao grave acidente automóvel que envolveu três elementos da sua equipa e vitimou uma família em Proença-a-Nova.

Na segunda-feira, Deslandes partilhou um comunicado no Instagram no qual explicava: “no decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos”, prestando “condolências à outra família envolvida no acidente” e pedindo respeito “pela privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar”.

Seria depois confirmado, pelo “Correio da Manhã”, que os três homens da equipa da artista, com idades entre os 28 e 47 anos, tinham sido transportados para o Hospital de Castelo Branco, na madrugada do passado domingo, na sequência da colisão, na IC8, da carrinha onde seguiam com a viatura de um casal de Penafiel que acabaria por morrer, junto com o filho de 12 anos.