James Hetfield dos Metallica emociona-se ao receber os “parabéns” do público

James Hetfield, vocalista e guitarrista dos Metallica, cumpriu, no passado dia 3 de agosto, 60 anos de vida.

No dia seguinte, o músico deu início, juntamente com os restantes Metallica, à nova digressão norte-americana do grupo, em East Rutherford, Nova Jérsia.

Após interpretar ‘If Darkness Had A Son’, um dos temas presentes no novo álbum dos Metallica, “72 Seasons”, Hetfield foi homenageado com os “parabéns” do público presente.

Emocionado, agradeceu aos fãs: “Obrigado por se lembrarem da data. 60 anos, nem quero acreditar”, disse.

Veja o vídeo do momento: