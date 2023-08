A dança provocante de Britney Spears, ao som dos Nine Inch Nails

Britney Spears instalou um novo varão cor-de-rosa em sua casa e inaugurou-o de forma ousada, mostrando o momento aos fãs na rede social Instagram.

A cantora norte-americana partilhou um vídeo no qual surge a dançar ao som de ‘Closer’, um dos maiores clássicos dos Nine Inch Nails, vestida com um bikini de padrão leopardo.

“Comprei este varão há dois dias e só ontem o estreei”, escreveu na legenda. Veja o vídeo: