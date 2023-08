Recordar é viver: quando ‘a casa veio abaixo’ no primeiro concerto de sempre dos Pearl Jam em Portugal

Portugal esperou até 1996 para ver os Pearl Jam em cima de um palco. A demora foi devidamente compensada com dois concertos absolutamente memoráveis no Dramático de Cascais, protagonizados por um Eddie Vedder diabólico. Na memória fica um momento ímpar que vamos recordar: na despedida do alinhamento normal e antes do encore do primeiro concerto, a banda de Seattle interpretou ‘Alive’ com fervor. O público foi à loucura