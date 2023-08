Steve Aoki encerrou o 25º MEO Sudoeste com festa rija: “Quem quer bolo na cara esta noite?”

Se, por um lado, há coisas que não falham num set do DJ superstar Steve Aoki, como o momento sempre muito aguardado em que atira bolos à cara dos fãs, há sempre um ou outro acontecimento inusitado a salpicar um alinhamento previsível. Este ano, levou o público que marcou presença no último dia da 25ª edição do MEO Sudoeste numa viagem que passou pelos desenhos-animados “SpongeBob” e “Pokémon” (com o tema ‘Pika Pika’ a fazer as delícias da plateia), recordou a série “La Casa de Papel” com uma versão acelerada da popular canção italiana ‘Bella Ciao’ e explorou a mesma fixação pela europop que marcou o set de David Guetta no primeiro dia do festival, recuperando êxitos como ‘Freed From Desire’ de Gala ou ‘Dragostea Din Tei’ dos moldavos O-Zone.