David Guetta viajou ao passado no MEO Sudoeste: da estranha fixação pelo eurodance ‘àquela’ canção dos Coldplay

Durante vários anos, no início da década passada, David Guetta tornou-se quase DJ residente do MEO Sudoeste, tendo atraído milhares de foliões para os seus sets intensos e recheados de êxitos, alheios e do próprio catálogo. Nove anos desde a sua última passagem pelo palco da Herdade da Casa Branca, o DJ e produtor francês voltou a colocar-se por trás da mesa de mistura para comandar a multidão numa gigante pista de dança. E não escondeu o contentamento: “Sudoeste. Estou tão feliz por estar de volta depois de tanto tempo. Adoro este festival”, assumiu, bem no início de uma atuação que encaixou como uma luva naquela que parece ser a sua nova máxima: reciclar para faturar.