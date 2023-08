As recordações de Slow J no MEO Sudoeste: “Vim acampar três ou quatro vezes. Lembro-me de o Gentleman perder o chapéu na multidão”

Slow J sobe esta noite ao palco principal do MEO Sudoeste e antes do concerto falou com a BLITZ sobre as recordações que guarda de um festival no qual acampou “três ou quatro vezes” e onde atuou em 2017, mas num palco secundário. “Vi muitos concertos que me trazem boas memórias. Há bocado, quando chegámos, estava a olhar para o palco principal e é mítico”, começou por dizer o músico acerca do festival da Zambujeira do Mar, que chega este ano à 25ª edição.

“Assim de cabeça, lembro-me perfeitamente de ver Jamiroquai… não sei dizer o ano, só sei que foi um concerto inacreditável”, recorda, de seguida, “também me lembro de ver Gentleman. Fez dois encores e perdeu o chapéu na multidão. E, depois, do mítico ano de Kanye West e Snoop Dogg, que deu um concerto inacreditável, também”.