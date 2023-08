30 anos de “Siamese Dream”, dos Smashing Pumpkins: como uma banda em convulsão gravou um dos clássicos do rock dos anos 90

Getty Images

Em 1993, Billy Corgan levava a sua banda para Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, para afastar o baterista Jimmy Chamberlin das “más influências” de Chicago e gravar o segundo álbum dos Smashing Pumpkins. A braços com uma depressão, o timoneiro do grupo teve também de lidar com o final da relação de James Iha e D’Arcy, a pressão da editora e o seu perfeccionismo obsessivo. O resultado é o disco que eternizou ‘Today’ e ‘Disarm’ e conheceria impacto enorme dos dois lados do Atlântico: a 17 de agosto os Smashing Pumpkins foram pela primeira vez capa do jornal BLITZ. Os anos 90 recebiam de braços abertos os novos ídolos do rock alternativo