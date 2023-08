Getty Images

No dia do 50º aniversário do hip-hop, fazemos uma viagem. Das raízes, de James Brown a Gil Scott-Heron, aos pioneiros Sugarhill Gang, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa, e destes até ao ‘ouro’ de Public Enemy, Run DMC e Beastie Boys, numa velocidade vertiginosa que não despista De La Soul, Nas, Jay-Z, Missy Elliott, Eminem e Kanye West, e traz ecos do passado ao presente de Kendrick Lamar. O hip-hop não pára