São conhecidos os horários do festival CA Vilar de Mouros, que se realiza nesta freguesia do concelho de Caminha nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto.

Limp Bizkit, The Prodigy, Pendulum, James, Guano Apes, Ornatos Violeta e Xutos & Pontapés são alguns dos nomes cimeiros.

23 de agosto

00h00 - Xutos & Pontapés

23h30 - Limp Bizkit

21h00 - Enter Shikari

19h35 - The Last Internationale

18h45 - Micomaníacos



24 de agosto

00h30 - The Bloody Beetroots

22h45 - The Prodigy

21h00 - Millencolin

19h30 - Nowhere To Be Found