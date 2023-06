Festival de Vilar de Mouros anuncia Limp Bizkit e Prodigy em edição com quatro dias e novo patrocinador: conheça o cartaz e preços

O Festival de Vilar de Mouros anunciou esta segunda-feira a sua edição de 2023. Terá a duração de quatro dias, realizando-se nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, e contará com Limp Bizkit, The Prodigy, Pendulum, James, Ornatos Violeta e Guano Apes, entre outros.

A EDP, como já se sabia, deixa de ser o ‘naming sponsor’ do festival realizado pela Surprise & Expectation e promovido pelo Município de Caminha e a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, associando-se agora o Crédito Agrícola, o que faz passar o festival a denominar-se CA Vilar de Mouros

Os bilhetes para esta edição do festival serão colocados à venda nas seguintes modalidades:

Passe 4 dias (23, 24, 25 e 26 de Agosto) - 120,00€

Passe 3 dias (24, 25 e 26 de Agosto) - 90,00€

Bilhete diário - 45,00€

Cartaz:

23 de agosto

Limp Bizkit

Xutos & Pontapés

Enter Shikari

The Last Internationale

Micromaníacos

24 de agosto

The Prodigy

Millencolin

The Bloody Beetroots (DJ Set)

Nowhere to Be Found

25 de agosto

Pendulum

Within Temptation

Apocalyptica

Bizarra Locomotiva

26 de agosto

James

Ornatos Violeta

Guano Apes

Peaches