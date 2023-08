Ludmilla trouxe funk e sofrência da favela para o palco do MEO Sudoeste: “Do lugar de onde vim, desistir não é opção”

Sendo um dos nomes mais celebrados da música brasileira da última década, a carioca Ludmilla aterrou no palco do MEO Sudoeste com vontade de provar por que razão é considerada a rainha da favela. Numa hora de atuação, rodeada de bailarinos enérgicos e uma banda que a acompanhou a par e passo, transformou a Herdade da Casa Branca num grande baile funk, onde também couberam pagode, pop, r&b e afrobeat. E serviu um desfilar de êxitos que teve como momentos mais altos umas inescapáveis ‘Cheguei’, ‘Din Din Din’, ‘Onda Diferente’, que partilha com Anitta, e uma mais recente ‘Socadona’.