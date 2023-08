Loading...

Blitz “Eu vim às 25 edições do festival Sudoeste e a minha filha foi feita aqui”

A música nos principais palcos do festival da Zambujeira do Mar começou a ouvir-se esta quarta-feira. A SIC ‘mediu a pulsação’ aos festivaleiros no primeiro dia de concertos e encontrou amigos acabados de se conhecer, mas também mãe e filha com uma ligação muito especial ao festival