Revelada a causa de morte do neto de Robert De Niro

O neto de Robert de Niro, Leandro, morreu devido a uma sobredose de drogas, entre as quais fentanil.

O “TMZ” escreve que o médico legista encarregue do caso descobriu vestígios de fentanil, benzodiazepinas, cetamina e cocaína no seu corpo. A morte de Leandro, conclui, terá sido acidental.

A sua mãe, Drena, alegou entretanto que os comprimidos de fentanil ingeridos por Leandro se encontravam adulterados. “Sabiam que estavam adulterados, mas venderam-nos à mesma”, acusou, nos comentários de uma publicação sua no Instagram. “E agora o meu filho foi-se para sempre”.

Leandro de Niro Rodriguez era também ator, participando no filme “Assim Nasce uma Estrela”, de 2018. Fez também parte do elenco de “Cabaret Maxime”, filme de Bruno de Almeida sobre a história do Maxime.