Neto de Robert De Niro terá morrido após ingerir comprimidos de fentanil, afirma a mãe

A filha de Robert De Niro, Drena, afirmou nas redes sociais que o seu filho Leandro, de 19 anos, faleceu após ter ingerido comprimidos de fentanil.

Leandro, neto do veterano ator, foi encontrado morto em sua casa, com as autoridades a suspeitarem de uma possível sobredose de drogas. Segundo Drena, uma pessoa não identificada ter-lhe-á vendido comprimidos adulterados.

“Sabiam que estavam adulterados, mas venderam-nos à mesma”, acusou, nos comentários de uma publicação sua no Instagram. “E agora o meu filho foi-se para sempre”.

Leandro de Niro Rodriguez era também ator, participando no filme “Assim Nasce uma Estrela”, de 2018. Fez também parte do elenco de “Cabaret Maxime”, filme de Bruno de Almeida sobre a história do Maxime, com o norte-americano Michael Imperioli e os portugueses Manuel João Vieira, Phil Mendrix ou Selma Uamusse.