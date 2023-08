Todos os horários do festival Vodafone Paredes de Coura

O festival Vodafone Paredes de Coura, que se realiza na vila minhota de 16 a 19 de agosto, revelou os horários dos concertos da edição deste ano. 16 de agosto Palco Vodafone 18h45 - Dry Cleaning 20h35 - Yo La Tengo 22h40 - Frank Carter & the Rattlesnakes 00h30 - Jessie Ware 02h10 - Bicep (live) Palco Yorn 17h10 - Evols 18h00 - Calibro 35 19h45 - Snail Mail 21h55 - Julie 23h50 - Squid 03h05 - Special Interest 04h00 - Nuno Lopes 17 de agosto Palco Vodafone 18h40 - Tim Bernardes 20h15 - The Brian Jonestown Massacre 22h00 - The Walkmen 00h00 - Lloyde Carner 01h40 - Fever Ray Palco Yorn 18h00 - A Garota Não 19h25 - Avalon Emerson & the Charm 21h25 - Sudan Archives 23h15 - Desire 02h45 - Joe Unknown 04h00 - Sofia Kourtesis DJ set

18 de agosto

Palco Vodafone

18h40 - Kokoroko

20h25 - Domi & JD Beck

22h15 - Yung Lean

00h15 - Black Midi

01h45 - Little Simz



Palco Yorn

18h00 - Chinaskee

19h40 - Expresso Transatlântico

21h25 - Thus Love

23h15 - The Last Dinner Party

02h45 - Madmadmad

04h00 - Kenny Beats





19 de agosto

Palco Vodafone

18h00 - Lee Fields

19h30 - Sleaford Mods

21h10 - Explosions in the Sky

23h00 - Wilco

01h00 - Lorde



Palco Yorn

17h30 - indignu

18h50 - Yin Yin

20h30 - Crack Cloud

22h10 - Les Savvy Fav

02h20 - Ascendant Vierge

03h25 - Antal