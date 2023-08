João Carvalho (Vodafone Paredes de Coura): “Daqui a cinco anos, estaremos a falar deste cartaz como um dos melhores de sempre do festival”

João Carvalho, diretor do festival Vodafone Paredes de Coura, apresenta à BLITZ uma edição do festival que tem nomes como Wilco, The Walkmen, Lorde ou Explosions in the Sky em destaque.



“Tenho a certeza que, daqui a cinco anos, estaremos a falar deste cartaz como um dos melhores cartazes de sempre de Paredes de Coura [mas para algumas pessoas que não acompanham o fenómeno musical, este será provavelmente um cartaz com alguns nomes estranhos, ou menos conhecidos”, considera o promotor minhoto.



O homem forte da Ritmos recomenda os concertos de Wilco ("Para mim, uma banda do coração"); dos jovens ingleses The Last Dinner Party ("Um dos mais elogiados em Glastonbury") e ainda de Explosions in the Sky, Yung Lean, Loyle Carner, Les Savvy Fav ou The Walkmen. “Se um dia passasse música, não faltaria um tema dos Walkmen”, acrescenta. João Carvalho mostra ainda entusiasmo com os concertos de Lee Fields e do brasileiro Tim Bernardes. Este último "é de certeza um dos que vão marcar esta edição, porque vai tocar às 18h30", diz, referindo-se a um horário de final de tarde, em que tradicionalmente os festivaleiros começam a ocupar o seu lugar no anfiteatro natural da Praia Fluvial do Tabuão.