Festival MEO Sudoeste: os horários de todos os concertos

Foram divulgados os horários dos concertos da edição deste ano do MEO Sudoeste, que regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 5 a 12 de agosto, com a programação dos três palcos do recinto a começar no dia 9.

Para aquela que será a sua 25ª edição, o MEO Sudoeste conta no cartaz com nomes como Steve Aoki, Hardwell, David Guetta, Bizarrap, Rae Sremmurd e Metro Boomin, entre outros.

Os horários de todos os concertos:

9 de agosto

Palco MEO

18h40 Lon3r Johny

20h25 Giulia Be

22h10 Niall Horan

00h00 Xutos & Pontapés

02h15 David Guetta

Palco LG by Megahits

17h50 Sounds of All Colors

19h30 Bianca Barros

21h10 Hybrid Theory

Mocheland

23h05 Peace Maker

01h05 Tiger Lewis

03h10 Miss K8

04h30 Zanova

10 de agosto

Palco MEO

18h55 Kriol Kings

20h45 Ludmilla

22h35 Farruko

00h20 Bizarrap

02h20 Dennis

Palco LG by Megahits

18h15 Blacci

19h50 Edgar Domingos

21h40 Supa Squad

Mocheland

23h30 Red Bull Francamente

01h30 Rony Fuego

03h00 I Love Baile Funk

11 de agosto

Palco MEO

18h50 L7nnon

20h45 Slow J

22h45 Rae Sremmurd

00h30 Metro Boomin

02h15 Karetus

Palco LG by Megahits

18h15 Leo 2745

19h45 Mizzy Miles

22h00 Papillon

Mocheland

23h30 Fresh P + DJ Riskit

01h15 Porte + Convidados

03h00 DJ Big and Friends

04h30 Epidemia

12 de agosto

Palco MEO

19h00 Soraia Ramos

20h40 Hardwell

22h45 Ivandro

00h15 Blasterjaxx

02h15 Steve Aoki

Palco LG by Megahits

18h15 Catarina Filipe

19h50 Harold

21h40 Prodígio

Mocheland

00h00 Nenny

01h25 Kevu

03h00 Danni Gato

04h30 Third Party