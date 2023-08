Filho de Taylor Hawkins toca clássicos do rock com antiga banda liderada pelo pai: veja os vídeos

Shane Hawkins, filho de Taylor Hawkins, deu recentemente dois concertos com os Chevy Metal, banda de versões onde o ex-baterista dos Foo Fighters era vocalista.

O jovem baterista atuou a 27 e 29 de julho em New Port Beach e Agoura Hills (Califórnia, EUA), respetivamente, tocando em temas de bandas como os Black Sabbath ('The Wizard'), Led Zeppelin ('Moby Dick'), Mötley Crüe ('Looks that Kill') ou Police.

Pelos dois concertos, refere o site “Consequence”, passaram ainda nomes como Sebastian Bach, dos Skid Row, Rikki Rockett, dos Poison, Elliot Easton, dos Cars, ou o baterista Kenny Aronoff. Veja os vídeos: