David Hockney pinta Harry Styles para a National Portrait Gallery

Um quadro de Harry Styles, pintado pelo reputado artista inglês David Hockney, vai ser exposto na National Portrait Gallery, em Londres, a mesma onde por estes dias está patente uma exposição de fotografias de Paul McCartney.

O quadro poderá ser visto a partir do dia 2 de novembro, quando for inaugurada a exposição “David Hockney: Drawing From Life”, que conterá vários trabalhos do artista.

Este retrato de Styles foi pintado por Hockey no seu espaço de trabalho, em França, com o músico a ter aceitado posar. Veja aqui: