Manel Cruz, dos Ornatos Violeta, afirma que a Câmara do Porto se “mostrou sempre interessada em resolver o problema do STOP”

Manel Cruz, músico do Porto conhecido como vocalista dos Ornatos Violeta, além de membro de projetos como Pluto e mentor de Foge Foge Bandido, publicou uma longa nota nas redes sociais, comentando o caso STOP. Na semana passada, e por ordem da Câmara Municipal do Porto, mais de 100 lojas daquele espaço, usadas pelos músicos da cidade para ensaiar e gravar, foram fechadas. Na sequência desta ação, multiplicaram-se os protestos dos artistas e as críticas à autarquia de Rui Moreira.

Esta segunda-feira, Manel Cruz publicou um texto nas redes sociais, no qual revela que, até 2021, assumiu um cargo de liderança numa das associações de músicos do STOP. “Em 2018, fui contactado pessoalmente pela Câmara Municipal do Porto. Manifestaram-me a sua dificuldade em estabelecer contacto com o condomínio do STOP, num momento em que o risco de fecho estava iminente. Nunca tendo aderido a contextos associativos, vi-me com uma responsabilidade no colo, e optei por informar o máximo de gente possível do contacto que recebi”, garante.

Em 2021, Manel Cruz demitiu-se “da associação Alma Stop, por exaustão. Desmontei o meu estúdio por raiva e deixei de ter sala no STOP.” Na sua mensagem, dá vários exemplos para provar que, contrariamente ao que tem sido alegado por várias fontes, a autarquia tentou dialogar com os representantes do STOP. “Nesta era em que a verdade parece não ter relevância ainda existem factos. Facto: A CMP sempre dialogou connosco e sempre se mostrou interessada em resolver o problema. Eu sei porque eu estava lá”, escreve, dando vários exemplos desse envolvimento.