Josh Homme, dos Queens of the Stone Age, acredita que as bandas que não tocam os maiores êxitos “são um bocado anormais”

Josh Homme deu uma entrevista ao podcast “Tuna on Toast With Stryker”, onde criticou as bandas que não tocam, ao vivo, os seus maiores sucessos.

O líder dos Queens of the Stone Age afirmou que o grupo “irá sempre tocar” as suas canções mais conhecidas, como ‘No One Knows’. “Ainda gosto de tocar essa canção, é como um contrato que tenho com o público. Assumo que faz parte do motivo pelo qual nos vêm ver”, explicou.

“Sempre que vejo bandas que não querem tocar a sua ou suas canções mais conhecidas, penso sempre que são um bocado anormais. Tratar uma canção como se fosse uma maçada é uma reação estranha àquilo que os teus fãs te deram. Estou há anos nisto e já vi muitos artistas que ficam zangados com a sua própria música”, continuou.

“Ter fãs é uma coisa boa. E os fãs querem coisas. No que toca a tocar as coisas que eles querem, sinto que é esse o motivo pelo qual andamos a fazer isto”.

Os Queens of the Stone Age, recorde-se, passaram recentemente pelo NOS Alive, tendo interpretado vários dos seus êxitos - exceção feita a ‘Feel Good Hit of the Summer’. Curiosamente, ao contrário do que é habitual, o grupo começou o concerto com ‘No One Knows’, cujo riff de guitarra era entoado pela multidão antes de a banda subir ao palco.