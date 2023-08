Sinéad O’Connor pelas suas próprias palavras: “Mataram-me, mas não morri. Tentaram enterrar-me. Não perceberam que sou uma semente”

Desde a notícia da morte de Sinéad O'Connor, no passado dia 26 de julho, têm sido recuperadas numerosas entrevistas que a cantora irlandesa deu ao longo dos anos, e nas quais se mostrava invariavelmente franca quanto aos problemas que a acometiam, da doença mental àquilo que a terá causado: os maus tratos infligidos pela mãe, na infância. A relação pouco pacífica com a religião e com a indústria da música eram outros dos temas recorrentes das suas conversas com a imprensa, nas quais não mostrava, também, qualquer pejo em abordar a sua sexualidade.