As homenagens a Angus Cloud, ator de “Euphoria”: “Ele era demasiado talentoso e novo para nos deixar tão cedo”

O criador da série “Euphoria” prestou homenagem ao ator Angus Cloud, falecido esta segunda-feira, aos 25 anos. Ao “The Hollywood Reporter”, Sam Levinson, criador da série, afirmou: “Não havia ninguém como Angus. Ele era demasiado especial, demasiado talentoso, demasiado novo para nos deixar tão cedo”. “Teve de lidar, como muitos de nós, contra o vício e a depressão. Adorava-o e sempre o adorarei”, acrescentou, lembrando o ator que na série desempenhou, ao longo de duas temporadas, o papel do ‘dealer’ Fezco.

Do elenco da série, a atriz Alexa Demie manifestou-se com um fundo negro no Instagram. Por sua vez, Storm Reid partilhou o vídeo de uma cena da série com Angus.

Drake, produtor executivo de “Euphoria”, também deixou uma mensagem, mais curta, nas stories do Instagram: “alma boa”, ao lado de um emoji a chorar e outro de uma pomba branca.

Já Kehlani, nativa de Oakland tal como Angus Cloud, afirmou que “não há muito a dizer, exceto que a pessoa real era mais complexa e mais dura que uma personagem”. “Essa pessoa deve ser lembrada no seu todo”, acrescentou.