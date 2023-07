Morreu aos 25 anos Angus Cloud, ator da série “Euphoria”

Angus Cloud, um dos protagonistas da série norte-americana “Euphoria”, faleceu esta segunda-feira aos 25 anos.

“É com pesar que tivemos hoje que dizer adeus a um ser humano incrível. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, enterrou o pai e sofreu intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era o seu melhor amigo. Angus não escondeu que enfrentava problemas de saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um aviso para que ninguém se sinta sozinho e lute em silêncio”, diz o comunicado emitido pela família.

“Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, gargalhadas e amor que nutria por todos. Pedimos privacidade neste momento, dado que ainda estamos a processar esta perda devastadora”.