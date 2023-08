A música da Jornada Mundial da Juventude: quem vai tocar onde e quando

Além dos encontros de cariz religioso, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se desenrola em Lisboa entre 1 e 6 de agosto, trará até à capital (e não só) eventos de outra natureza, como peças de teatro, espetáculos de dança, projeção de filmes, exposições, conferências e concertos. No que toca à música, Mariza, Tiago Bettencourt, Cuca Roseta e Buba Espinho são alguns dos artistas confirmados na Jornada Mundial da Juventude, que ficará marcada pela visita do Papa Francisco a Portugal.

Na cerimónia de acolhimento da JMJ, a 3 de agosto, estão confirmadas atuações da fadista Mariza; do alentejano Buba Espinho, com o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, e do cantor Salvador Seixas, que atuará também no dia 4 de agosto, no final da Via Sacra.

A cerimónia de acolhimento acontece na próxima quinta-feira, na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, a partir das 17h45, e marcará o primeiro encontro dos jovens com o Papa Francisco. A Via Sacra está marcada para o mesmo local, no dia 4 de agosto, às 18h00, também com a presença do Papa.