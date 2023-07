Vai sair de Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude? Estes concertos e festivais estão à sua espera

Com a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que a Lisboa deverá trazer cerca de um milhão de pessoas, adivinha-se que muitos residentes da área metropolitana da capital se desloquem para outras regiões do país, ora em férias de verão, ora em trabalho remoto. O início do evento coincide igualmente com o período em que muitos portugueses partem de férias: agosto está ao virar do fim de semana.

Em plena época alta de festivais de música, deixamos-lhe algumas sugestões de eventos a acontecer um pouco por todo o país, para que possa planear os espetáculos que vai poder ver.