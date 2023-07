Os Muse retiraram uma canção da ‘setlist’ para poderem tocar na Malásia: banido no país, Matty Healy dos 1975 reagiu assim

Matty Healy, vocalista dos The 1975, reagiu com sarcasmo à notícia de que os Muse retiraram uma canção do seu alinhamento habitual, de forma a poderem tocar na Malásia no passado fim de semana.

Nas stories do Instagram, Healy partilhou uma mensagem dos Muse, relativa à pré-venda do novo álbum do grupo, em que se pode ler a mensagem “juntem-se à resistência”. “Altamente”, escreveu.

Logo a seguir, partilhou a notícia que dava conta que os Muse retiraram a canção em questão para agradar às autoridades malaias, com a mensagem “oh”.

Recorde-se que há pouco mais de uma semana, Matty Healy insurgiu-se contra as leis anti-LGBTQ+ em vigor na Malásia, durante uma atuação no festival Good Vibes. “Não vejo razão pela qual se há de convidar os The 1975 para tocar aqui para depois nos dizerem com quem é que podemos ter relações sexuais", afirmou. O festival foi de imediato cancelado pelo Ministério das Comunicações da Malásia, e os The 1975 proibidos de voltar a entrar no país.