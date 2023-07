Madonna: “A sorte que eu tenho em estar viva”

Madonna agradeceu aos amigos e família pelo apoio que lhe deram enquanto esteve hospitalizada, com uma publicação nas redes sociais. Fê

A artista, recorde-se, esteve internada numa unidade de cuidados intensivos, a combater uma infeção bacteriana. A sua equipa chegou mesmo a temer o pior.

“O amor da família e dos amigos é o melhor remédio”, escreveu. “Um mês fora do hospital e já posso refletir sobre isso”. “Enquanto mãe, por vezes as necessidades dos teus filhos podem assoberbar-te; estás interminavelmente a dar. Mas, quando foi preciso, os meus filhos estiveram verdadeiramente lá para me apoiar. Vi um lado deles que nunca tinha visto, e isso fez toda a diferença”. Juntamente com a mensagem, partilhou fotografias atuais com dois membros da prole: David Banda e Lourdes Maria.



Madonna revelou ainda ter recebido um presente original do seu agente, Guy Oseary: uma fotografia tirada por Andy Warhol, que mostra Keith Haring a vestir um casaco pintado com o rosto de Michael Jackson. “Chorei quando abri este presente, porque percebi a sorte que eu tenho em estar viva”, continuou. “Obrigado a todos os anjos que me protegeram e me deixaram ficar para acabar o meu trabalho”.