Equipa de Madonna fez reunião de crise via Zoom temendo que a artista pudesse morrer

O management de Madonna, chefiado por Guy Oseary, teve uma reunião de crise via Zoom, na semana passada, devido aos receios de que a artista pudesse vir a falecer da infeção bacteriana que a atirou para os cuidados intensivos.

A notícia é avançada pelo “Daily Mail”, que escreve que a decisão “difícil” de adiar a nova digressão de Madonna, com concertos agendados em Portugal em novembro, foi tomada pela equipa da artista. Fonte citada pelo jornal afirma que “ninguém sabia como isto iria acabar”. “Ela estava muito doente, e nestas situações teme-se sempre o pior”.

Já o “The Sun” escreve que Madonna esteve em estúdio com Katy Perry, meras horas antes de ser encontrada inconsciente e levada para o hospital. “Ela tem trabalhado arduamente para se assegurar de que a sua música e a sua digressão são as melhores do mundo”, afirmou uma fonte citada pelo jornal inglêes. “Há muito que ela admirava a Katy, mas apesar de já terem trabalhado juntas nunca conseguiram meter algo cá fora”.

Madonna já teve entretanto alta do hospital, estando neste momento a recuperar em sua casa. Até ao momento, Guy Oseary não voltou a fazer um ponto de situação da digressão, sendo seguro que a pausa avançada pelo empresário irá, pelo menos, pôr em causa o arranque da mesma, previsto para meio deste mês.