Sinéad O’ Connor em 2021: “Ensinei os meus filhos a ligarem ao meu contabilista antes de chamarem o 112”

Em 2021, Sinéad O'Connor deu uma entrevista à revista “People” onde revelou ter aconselhado os seus filhos sobre o que fazer no dia em que morresse.

“Quando um músico morre, vale mais do que em vida”, afirmou. “O Tupac lançou muito mais discos desde que morreu do que quando estava vivo. É nojento o que as editoras fazem”.

“É por isso que ensinei os meus filhos, desde muito pequenos, a ligar ao meu contabilista antes de ligarem para o 112. Assegurem-se de que as editoras não começam a lançar os meus discos e vos dizem onde está o dinheiro".

Sinéad O'Connor foi encontrada em sua casa, sem vida, aos 56 anos. Antes de falecer, a artista irlandesa afirmou que estava a trabalhar num novo álbum.