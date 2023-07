Antes de morrer, Sinéad O’Connor estava a trabalhar num novo álbum: disse-o há apenas 20 dias

Sinéad O'Connor estava a trabalhar num novo álbum, antes de morrer.

No início deste mês, no Twitter, a artista irlandesa deixou uma mensagem aos fãs, dizendo que o sucessor de “I'm Noy Bossy, I'm The Boss” (2014) iria ser lançado no próximo ano.

“Mudei-me para Londres, 23 anos depois. Estou muito contente por estar em casa. Terminarei o meu novo álbum em breve”, escreveu.

Na calha estava, também, uma nova digressão, que deveria passar por países como a Austrália e a Nova Zelândia no final de 2024 e pela Europa e Estados Unidos em 2025.

O'Connor foi encontrada sem vida, em casa, na passada quarta-feira. Tinha 56 anos.