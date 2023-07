Nuno Bettencourt pede desculpas aos guitarristas dos Guns N’ Roses e acaba a convidar Richard Fortus para uma cerveja

Nuno Bettencourt deixou um pedido de desculpas público a Richard Fortus e a Slash, dos Guns N' Roses.

O guitarrista português dos Extreme, que já tocou com Rihanna em digressão, tinha defendido que Slash não conseguiria tocar ao vivo com a estrela pop, o que mereceu críticas de Fortus, também ele colaborador de Rihanna. Em resposta, Bettencourt deixou uma “boca” a este último: “respeitosamente, nos meus 56 anos de vida, nunca te ouvi tocar uma nota. Só conheço o teu nome da Rihanna e como substituto nos Guns”.

No Instagram, vários fãs de Nuno Bettencourt consideraram que o músico tinha “exagerado” e sido “mal-educado” para com Richard Fortus, o que o levou a publicar um vídeo de quatro minutos onde se desculpa pelas suas palavras.

“Não sou desses tipos e isto deixa-me doente”, começou por dizer, em relação à polémica. “Preciso de calar a boca. Perguntaram-me sobre a Rihanna e a minha resposta foi ridícula. Aceito a responsabilidade total. Tentei dar um argumento, virou-se contra mim”.

O músico acrescentou que, doravante, falará apenas do seu trabalho nos Extreme. “Não me perguntem nada sobre os Guns ou sobre o Richard Fortus, a quem devo um pedido de desculpas. Lamento, irmão, isto é ridículo, tinhas todo o direito de defender o Slash. Soei muito arrogante, muito ofensivo, e as pessoas adoram isso”, afirmou.

No final, Nuno Bettencourt deixou um convite a Richard Fortus para partilharem uma cerveja, algo que este prontamente aceitou, nos comentários.