Nuno Bettencourt disse que Slash não conseguiria tocar com Rihanna. Richard Fortus, dos Guns N’ Roses, não se conteve

Nuno Bettencourt viu-se obrigado a esclarecer um comentário que fez em entrevista à “Planet Rock”, este mês.

Nessa entrevista, o guitarrista português, que faz parte da banda que acompanha Rihanna ao vivo, afirmou que esse é um trabalho que exige bastante de um músico - e que muitos dos guitarristas que idolatra não conseguiriam fazer. “O que tive de fazer noite após noite… Tocar reggae, tocar R&B, tocar punk rock e pop rock, tocar canções de discoteca. Tudo coisas diferentes. A maioria dos guitarristas que admiro nunca conseguiriam fazê-lo", disse.

“O Slash é um dos maiores guitarristas rock de todos os tempos, mas garanto - e ele seria o primeiro a admiti-lo - que ele não conseguiria tocar uma intro limpa na ‘Rude Boy'. Se eu não tivesse uma grande diversidade musical e aceitasse tudo aquilo com que cresci, nunca estaria aqui".

Tais comentários não caíram bem junto de Richard Fortus, colega de Slash nos Guns N' Roses. Nas redes sociais, o também guitarrista afirmou “discordar respeitosamente” de Bettencourt, partilhando uma manchete com as declarações do português. “Há muito pouca coisa que o Slash não conseguiria fazer numa guitarra (se o quisesse). Andei em digressão com a Rihanna antes do Nuno e passei muito tempo a tocar com o Slash. Não seria difícil para ele”, acrescentou.

Nuno Bettencourt respondeu entretanto a Fortus, explicando que não queria ofender Slash com as suas palavras, mas salientando: “estou-me nas tintas para aquilo que este guitarrista pensa de mim”. “Respeitosamente, nos meus 56 anos de vida, nunca te ouvi tocar uma nota. Só conheço o teu nome da Rihanna e como substituto nos Guns”, escreveu, no Instagram.

“Aposto que tocas bem, mas partilhaste uma manchete que dá a entender que estou a criticar um colega. Como se eu não achasse que o Slash é capaz de tocar qualquer canção da Rihanna a dormir”. “Vamos esclarecer as coisas: para mim, o Slash é um dos maiores guitarristas rock da minha geração e de todos os tempos. Ponto final. Se me conhecesses, saberias o que quis dizer com aquilo. Não era uma crítica ao Slash ou à sua técnica. Era sobre a capacidade dele e a minha, enquanto guitarristas rock, de saltar entre géneros e o quão estranho isso é".

“Claro que o Slash sabe tocar isto. Obrigado por teres reparado, como se não o soubéssemos", zombou. “Enquanto guitarrista maioritariamente rock, é óbvio que não tenho o teu talento, e considero que é um desafio tocar todos os tons de géneros como o reggae, o R&B, a música de dança eletrónica, o trap e a pop (…) “Sim, foi uma má escolha de palavras da minha parte, mas espero, pessoalmente, que o Slash - um colega e uma influência - tenha a maturidade suficiente para entender o que eu realmente quis dizer”, rematou. “Peço desculpas se ofendi alguém”.