A última entrevista de Sinéad O’Connor: “Sou uma cantora de intervenção, não uma estrela pop”

Em 2021, no programa da televisão norte americana “Today”, Sinéad O'Connor deu uma entrevista que se tornaria a última da sua vida. Aí, no programa da manhã do canal NBC, foi questionada por Carson Daly, sobre se teria sido “a primeira pessoa a ser cancelada”.

“É uma boa pergunta, nunca tinha pensado nisso”, respondeu. “Sou uma cantora de intervenção. Não era suposto ter sido uma estrela pop”.

Nos anos 90, Sinéad O'Connor foi alvo de insultos e boicotes após ter rasgado uma fotografia do papa João Paulo II, no “Saturday Night Live”, da mesma NBC, em protesto contra os abusos sexuais de crianças no seio da igreja.

Veja a última entrevista com Sinéad O'Connor: