Mick Jagger faz 80 anos: 25 belos retratos dos dias da juventude, de menino de coro a ‘animal de palco’

Primeiro vemo-lo, com apenas três anos, a posar sorridente para a câmara fotográfica em Brent Lane, Dartford, no sudeste londrino. Alguns anos mais tarde, aos 9, numa típica fotografia de escola, em registo de ‘menino de coro’. No arranque dos anos 60, tudo mudaria, ‘culpa’ do rock and roll. À frente dos Rolling Stones, o adolescente transformar-se-ia em ‘animal de palco’, um dos maiores que a música nascida no século XX já viu. Chega agora aos 80 anos, longe da reforma e novamente pai. É só rock and roll mas a gente gosta, como comprovam os seguintes 25 belos retratos dos ‘verdes anos’.